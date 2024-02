Gioia Tauro, processo “Hybris” contro la cosca Piromalli: prosciolto Federico Palumbo

Il gup di Reggio Calabria ha decretato l’uscita dal processo “Hybris” di Federico Palumbo, coinvolto nell’inchiesta della Dda contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Palumbo, difeso dall’avvocato Francesco Siclari, era accusato di un’ipotesi di detenzione di una quantità imprecisata di armi da fuoco e parti di armi, aggravata dal metodo mafioso.

Il nome di Palumbo nell’inchiesta era emerso da una intercettazione con un altro imputato, Cosimo Romagnosi. Secondo il legale, non sarebbero emersi riscontri in merito all’appuntamento che i due si sarebbero dati per il giorno successivo (nonostante Romagnosi fosse sottoposto ad attività di intercettazione con il captatore informatico) e alla corretta identificazione di Palumbo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio