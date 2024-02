Rifiuti a Reggio, Teknoservice resta fino a fine mese. A marzo si apre la stagione Ecologia Oggi

Un’ordinanza per garantire continuità al servizio e tracciare tempi e modi del passaggio di consegne. Il provvedimento firmato dal vicesindaco, delegato all’Ambiente Paolo Brunetti in sette pagine chiarisce i passaggi che vedranno impegnata in riva allo Stretto la Teknoservice fino al 29 febbraio. Il primo marzo inizia la stagione di Ecologia Oggi.

Quindi a distanza di un mese dalla pubblicazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha bocciato la scelta dell’Ente e sovvertito l’aggiudicazione. Così a stretto giro è subentrata intanto la revoca formale dell’affidamento. Quindi è stato “costruito” un percorso condiviso volto a garantire alla città il servizio essenziale. Una data certo non dettata dal caso, visto che da settimane si susseguono gli incontri «sia con l’attuale gestore sia con quello subentrante, ai fini della ricognizione degli elementi necessari a garantire la giusta continuità dei servizi di igiene urbana per la collettività