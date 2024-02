Il Comune di Seminara non deve dare 360mila euro a Sorical. Ecco perchè

Revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell’istituto bancario alle spese processuali. Questo l’esito del procedimento celebrato davanti al Tribunale civile di Palmi e che vedeva il Comune di Seminara opporsi a un decreto ingiuntivo che gli imponeva il pagamento di quasi 360mila euro in favore della Banca sistema spa.

Il procedimento era stato istruito dall’ente locale per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso nel 2020 dal Tribunale di Palmi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di una somma pari a 359.524,68 mila euro, oltre interessi (quantificati in circa 100mila euro), relative agli anni 2015, 2017 e 2018, che erano vantati dalla Sorical nei confronti del Comune e ceduti all’istituto bancario. Come detto, contro quel provvedimento il comune di Seminara, rappresentato dagli avvocati Antonino Lacopo e Maurizio Palamara, aveva proposto opposizione lamentando la nullità e l’inefficacia della cessione, Inoltre, secondo l’ente, quelle somme richieste non erano dovuto.