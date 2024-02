Reggio, strada dissestata ad Arghillà: si fermano anche i bus di linea

Altro giro, altra corsa. Ma il problema di fondo resta lo stesso. Le condizioni del manto stradale che fermano le corse dei bus del servizio di trasporto pubblico, oltre a generare danni alle vetture dei privati e rischi per chi viaggia su due ruote. Dopo Diminniti, dopo San Gregorio, questa volta è la volta di Arghillà. I bus di Atam sono costretti a fermarsi prima di arrivare al capolinea, la causa è sempre la stessa. percorrere i tratti di strada dissestati comporterebbe pesanti danni al parco mezzi dell’azienda di trasporto pubblico che così ridisegna il tragitto della corsa e la fermare nella parte bassa del quartiere. così che il tratto compreso tra Modenelle e la casa circondariale rimane “scoperto”. Va avanti così da oltre una settimana. E poco importa se i passeggeri utenti sono costretti a percorrere circa un chilometro a piedi. E non si tratta solo di studenti e residenti. Ci sono le persone che devono recarsi alla casa circondariale e non di rado si tratta magari di persone anziane. Una situazione più volte segnalata al Comune, Ente che si dovrebbe occupare degli interventi di riparazione dell’asse viario.