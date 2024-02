Galleria Limina nella Locride, piace l’idea del “raddoppio”

I lavori sulla galleria della Limina e la viabilità in generale. Ma anche temi di più ampio respiro, come l’autonomia differenziata e un legane sinergico con la società civile. Sono stati questi i temi della riunione del comitato esecutivo di AssoComuni Locride che ha avuto luogo mercoledì scorso al palazzo municipale di Siderno, presieduta dal sindaco di Martone Giorgio Imperitura.

Punto di partenza, ovviamente, le opere di manutenzione straordinaria sulla galleria della Limina. Imperitura – presente all’incontro della Cittadella, insieme ai colleghi locridei Stefano Raschellà, Vincenzo Maesano e Giuseppe Fontana; Michele Conia e Francesco Cosentino dell’associazione “Città degli Ulivi”; i vertici dell’Anas calabrese e l’assessore al Lavoro della Regione Calabria Giovanni Calabrese (in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto) – ha illustrato i contenuti degli interventi da compiere, con inizio ad aprile, aggiungendo le nuove prospettive derivanti dalla conferma della volontà di procedere alla realizzazione della cosiddetta “seconda canna”, ovvero il raddoppio del tunnel che adeguerà il traforo agli standard attuali di sicurezza, liberando gli automobilisti dal giogo dell’unica carreggiata attualmente esistente per attraversare il monte che divide Locride e Piana.