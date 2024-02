Palmi, demolizione del “Lopresti”. I tifosi lanciano un sondaggio

La notizia data dalla Gazzetta del Sud sull’intenzione dell’amministrazione comunale di Palmi di abbattere il campo sportivo “Lopresti” ha dato vita in città a un dibattito molto serrato. Tifosi e cittadini si stanno confrontando da giorni sull’opportunità di ristrutturare il vecchio impianto sportivo o, al contrario, tirarlo giù per riqualificare l’area che sorge in pieno centro storico. Una scelta che porterebbe alla costruzione di parcheggi e di un’area mercatale e fieristica.

La notizia dell’abbattimento del “Lopresti” è legata alla scelta di Palazzo San Nicola, sede del Comune di Palmi, di riqualificare il campo “San Giorgio” e creare nel quartiere collinare della città un’area dove si concentreranno diversi impianti sportivi. Grazie ai finanziamenti del Pnrr, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio è riuscita a intercettare 2 milioni e 400 mila euro per la costruzione di un nuovo palasport, che sorgerà proprio di fianco al campo San Giorgio, e 2 milioni e 300 mila euro per la conclusione dei lavori di tre campi da tennis a poche centinaia di metri.

I profili social che seguono i fatti della città di Cilea sono stati inondati, negli ultimi giorni, da messaggi di coloro che si sono schierati pro o contro l’idea dell’amministrazione comunale. È, infatti, un tema molto sentito quello del campo sportivo “Lopresti”, che ciclicamente torna d’attualità nel dibattito politico cittadino. Diverse amministrazioni, infatti, avevano messo in agenda la demolizione del vecchio impianto facendo, però, marcia indietro davanti alle resistenze della tifoseria neroverde. Qualcosa sembra cambiato negli ultimi tempi.