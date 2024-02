Movida cruenta a Reggio Calabria. Un ragazzo, durante una serata trascorsa ieri in discoteca, è stato picchiato in maniera violentissima a Catona. Una serata da incubo, terminata con il ricovero al Gom per via di qualche frattura e una emorragia celebrale, riportate in seguito all'aggressione. Il ragazzo si trova nel reparto di Neurochirurgia: è stabile e sotto controllo.