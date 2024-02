Scilla, si indaga sull’assalto al furgone di sigarette

Le forze dell’ordine sono sulle tracce dei malviventi che nei giorni scorsi hanno derubato un mezzo adibito al trasporto di sigarette. L’assalto al furgone è avvenuto nei pressi di piazza Matrice.

Prima della rapina, gli operatori avevano distribuito la merce al tabacchino di piazza San Rocco, uno dei più grandi punti vendita della cittadina. Il mezzo si è poi diretto verso via Sinuria e giunto in piazza Matrice è stato assalito dai rapinatori. Non si conosce ancora l’esatta dinamica della rapina, né se i malviventi hanno agito coperti con il passamontagna, prima di costringere il mezzo a fermarsi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio