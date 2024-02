Feroleto della Chiesa, nessuna traccia dell’anziano scomparso da lunedì scorso

Scomparso da una settimana da Plaesano di Feroleto della Chiesa, il 75enne Agostino Toscano è come se si fosse volatilizzato. A tutt’oggi, infatti, di lui non si è trovata alcuna traccia, nonostante le ininterrotte ricerche dei Carabinieri delle Stazioni di Feroleto della Chiesa e di Galatro, dei tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico “Calabria” della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria e Polistena.

Il territorio della zona è stato setacciato a tappeto, anche nei sentieri più impervi delle vicine campagne, nonostante ci sia la fondata convinzione che Toscano non abbia potuto allontanarsi di molto dal paese perché. oltre a versare in precarie condizioni di salute, da tempo mostra una accentuata difficoltà di deambulazione e cammina lentamente e a stento.

I suoi compaesani lo descrivono come un soggetto taciturno che ama la solitudine e che trascorre le sue giornate vagando per il paese e per le campagne.