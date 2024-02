Operazione "Case popolari" a Reggio: indagati un dipendente comunale e un vigile urbano I NOMI

I carabinieri hanno sequestrato a Reggio Calabria 11 alloggi di edilizia popolare nell’ambito dell’indagine che ha portato all’arresto di nove persone accusate di avere fatto parte di un’organizzazione criminale che avrebbe gestito l’assegnazione illecita di case di proprietà dell’Aterp e del Comune.

I militari hanno anche eseguito venti perquisizioni nelle abitazioni di altrettanti indagati. Tra le persone coinvolte nell’inchiesta ci sono, ma soltanto come indagati, un dipendente comunale, Antonio Nucera, di 55 anni, ed un vigile urbano, Francesco Romolo, di 58. Al boss della 'ndrangheta Carmelo Murina l’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere perché é già detenuto per scontare una condanna definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso.