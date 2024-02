Villa San Giovanni, aggiudicata la rimodellazione dei fondali per 450 mila euro

I lavori di “rimodellazione” dei fondali del porto di Villa al centro di un decreto dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

L’ente guidato dal commissario straordinario Antonio Ranieri, infatti, ha recentemente pubblicato l’atto all’albo pretorio online. Con quest’ultimo si cristallizza il percorso, che si è ora definito, per l’affidamento degli interventi di movimentazione dei sedimenti e per il livellamento.

Azioni, così come desumibile dall’allegato, che riguardano diversi porti che rientrano nella sfera di competenza dell’Autorità, ma per le quali il “Lotto 1” va ad interessare proprio l’aggiudicazione nell’area dell’infrastruttura villese.

Per quanto inerisce al dragaggio dei fondali, che era già stato inserito nel Piano Operativo Triennale 2023-2025, nella documentazione vengono perciò riportati i diversi passaggi fino alla conclusione, appunto, dell’iter: dall’approvazione del progetto esecutivo nello scorso dicembre, sino, contestualmente, alla modulazione del quadro economico.