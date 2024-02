Reggio e il mercato parallelo per l'assegnazione delle case popolari: indagine sul business illecito

Quadro indiziario pesante come un macigno nei confronti degli indagati principali dell'operazione sul business illecito delle case popolari nello storico quartiere Santa Caterina a Reggio Calabria. In particolar modo a carico di chi è stato colpito da misura cautelare in carcere (due) o ai domiciliari (sette), il Gip Stefania Rachele, condividendo le conclusioni dei sostituti procuratori antimafia Sara Amerio e Nicola De Caria, ha messo in evidenza nella voluminosa ordinanza di custodia cautelare «la sistematicità delle condotte delittuose e il complessivo assetto del sistema delle relazioni illecite che depongono in senso assolutamente negativo in ordine alla possibilità che, in assenza di cautela, spontaneamente gli indagati cessino lo svolgimento dell'attività criminosa sottesa all'esistenza stessa dell'organizzazione».

Gli inquirenti ricavano un giudizio negativo a carico di chi è adesso risponde di aver preso parte, con ruoli diversi, ad una associazione per delinquere finalizzata all’illecita gestione di immobili di edilizia popolare ed alla commissione di condotte estorsive: «Tale capacità criminale, le cui origini appaiono risalenti nel tempo (gli inquirenti datano l'avvio dell'attività investigativa al 2016, ndr), costituisce un patrimonio negativo ormai acquisito e consolidato sul territorio della città di Reggio Calabria e, segnatamente, del quartiere di Santa Caterina come provato dal significativo numero di cittadini che si rivolgevano all'associazione per ottenere in tempi brevi un alloggio popolare e per superare le lungaggini del procedimento amministrativo “lecito” che spesso si concludeva in nulla di fatto, stante la confusione che informa il settore degli alloggi popolari, dimostrata, tra l'altro, dalla mancata perdurante approvazione e aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione».