Bus, mezzi di soccorso e bici. Tutti sull’asse della pista ciclabile di Reggio

Le biciclette assieme ai bus e ai mezzi di soccorso. La mobilità dolce nella città dello Stretto viene concepita in maniera insolita. Rispetto alla progettazione delle piste ciclabili l’amministrazione di Palazzo San Giorgio prosegue sulla strada degli insuccessi. Le contestazioni e le polemiche sul tracciato di Pentimele, non hanno persuaso il Comune a “correggere il tiro”. L’operazione sta proseguendo su via De Nava dove il percorso della pista per i ciclisti, affianca e riduce quello della corsia riservata destinata ai bus di linea del servizio di trasporto pubblico, alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso.

Una scelta che non appare certo brillante e che poco si sposa con la sicurezza stradale che invece dovrebbe promuovere. La sensazione legata a tutta l’operazione delle piste ciclabili è che l’Ente per non perdere le opportunità legate a dei finanziamenti europei che promuovono proprio i mezzi di trasporto alternativi all’auto privata abbia programmato in maniera poco approfondita, scegliendo gli assi viari in cui innestare i percorsi destinati alle bici in maniera approssimativa.