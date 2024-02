Cocaina, finti controlli al porto di Gioia Tauro per favorire i traffici della 'ndrangheta: arrestati due funzionari delle Dogane

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria - con il supporto operativo dello S.C.I.C.O. e con la collaborazione di EUROPOL e della D.C.S.A. - hanno dato esecuzione al provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti e gli arresti domiciliari nei confronti di una dipendente di una società di spedizione che sarebbero coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta. Le misure sono state disposte dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, guidata da Giovanni Bombardieri.

Avrebbero alterato dei controlli per favorire la 'ndrangheta nel traffico di droga . Con questa accusa sono stati arrestati due funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso l’ufficio di Gioia Tauro (Rc) . In totale ci sono 7 indagati.

Sono complessivamente 7 i soggetti indagati dalla DDA reggina, con il supporto di Eurojust, tra i quali figura anche un terzo funzionario doganale, già tratto in arresto nel corso di una distinta e convergente operazione svolta, nel mese di ottobre 2022, dal medesimo Reparto.

In particolare, secondo l’accusa i funzionari avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale, ora disarticolato, costituito dal responsabile di una ditta di spedizioni, da portuali infedeli e dai referenti delle principali cosche di 'ndrangheta operanti nell’area della «piana di Gioia Tauro».

Nel dettaglio, i doganieri, in servizio in punti nevralgici del dispositivo di controllo, quali il controllo scanner e quello «visivo» mediante apertura dei container, avrebbero consentito l’uscita dal porto di ingentissimi quantitativi di cocaina mediante l’alterazione degli esiti delle ispezioni o l’omessa rilevazione di anomalie nei carichi controllati. Tra i documenti rinvenuti dai finanzieri figurano anche precise istruzioni, fornite dai funzionari doganali, su come i narcos sudamericani avrebbero dovuto collocare i panetti di cocaina all’interno dei carichi di copertura, per ridurre sensibilmente la possibilità che questi venissero individuati nel corso degli ordinari controlli.