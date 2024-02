Assistenti educativi, ancora ritardi a Reggio: erogate appena due mensilità

La stagione dei ritardi sembra non dover mai finire per gli assistenti educativi che rivendicano diverse mensilità di arretrati. Da qualche settimana hanno ricevuto lo stipendio di novembre, per gli altri si dovrà attendere ancora parecchio. Agli uffici comunali Politiche comunitarie stanno ancora verificando le rendicontazioni. Documentazione che una volta ultimata dovrà essere inviata a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che poi rimanderà tutti gli incartamenti agli uffici comunali di Finanza. E poi dopo tutti questi passaggi gli oltre 160 operatori che si occupano del delicato compito di favorire l’integrazione sociale dei bambini disabili nei contesti scolastici, potranno avere il loro stipendio. Da quando è iniziato l’anno scolastico hanno percepito solo due mensilità di stipendio.

