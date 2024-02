Ponte sullo Stretto, Ciucci da Reggio chiarisce: "L’inchiesta non inciderà sui tempi"

«Il Ponte “contro” il territorio non si può fare». Lo dice chiaro Pietro Ciucci, presidente della società “Stretto di Messina”, intervenendo via video nella sede di Confindustria Reggio dove Domenico Vecchio, alla guida degli industriali reggini, presiede il “Tavolo Ponte”. Con lui, Alberto Porcelli della commissione interdistrettuale del Rotary International per l’Area integrata dello Stretto e Giovanni Mollica di Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno, che hanno ispirato l’attivazione di questo strumento di confronto e aggiornamento. Oggi ne ribadiscono lo spirito: «Marciare uniti per affermare sul campo il ruolo delle imprese e dei professionisti calabresi, senza che venga calpestata la dignità di nessuno, e vigilare su realizzazione e completamento del Ponte».

Intenso confronto

In oltre due ore di dialogo, Ciucci non si sottrae alle domande ed anche alle preoccupazioni di esponenti della società civile ed organi professionali sul fatto che la città di Reggio possa restare fuori da questa grande occasione di sviluppo strategico. Fino ad arrivare alla attualità con l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo l’esposto del Pd. «Non credo affatto possa incidere sulla tempistica; noi abbiamo agito in perfetta trasparenza e rinnovo la fiducia nella magistratura».