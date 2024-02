Seminara, inchiesta “Grifone”: tutti assolti con il rito ordinario

Pioggia di assoluzioni per gli imputati coinvolti nel processo “Grifone”. Alla sbarra in primo grado le otto persone che avevano scelto di essere giudicate con il rito ordinario.

Il collegio del tribunale di Palmi nel tardo pomeriggio di ieri ha assolto tutti: Annunziato Evalto (difeso dagli avvocati Antonino Lupini e Andrea Alvaro); Paolo Cannizzaro (avvocati Rosario Tripodi e Annunziato Randazzo); Rocco De Caria (avvocato Michele Gullo), Vincenzo Condurso (avvocato Antonino Frisina), Francesco Vindigni (avvocato Gullo) e Vincenzo Messina (avvocato Sissi Barone).

Per tutti loro è stata esclusa l’aggravante di tipo mafioso, così come per Antonio Massimo Spinola (avvocato Elisabetta Staropoli) e Romano Rocco Pullino (avvocato Rocco Domenico Ceravolo) nei confronti dei quali è stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione e Vincenzo Condurso per mancanza di una condizione di procedibilità.

