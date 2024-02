Reggio, i parcheggi “oscurano” il murale e spunta una pista ciclabile

La storia della città raccontata attraverso le immagini di un murales che si snoda per chilometri. Un impatto visivo suggestivo in una cornice paesaggistica che propone uno degli affacci allo Stretto più accattivante. Il Parco Lineare sud ha tutte le potenzialità e le caratteristiche per diventare uno dei luoghi del cuore della città. Un contesto che contiene i tratti identitari del territorio. Ma a volte i percorsi di realizzazione delle idee cozzano con delle scelte progettuali originali. Come definire altrimenti la sistemazione di un’area parcheggi lungo una buona parte dell’estensione del murales? Certo l’area che si spera sarà una delle mete preferite dei reggini per la passeggiata deve essere dotata di questo genere di servizi, ma era necessario coprire i murales? E poi dietro l’area per i parcheggi due strisce parallele che farebbero pensare al tracciato della pista ciclabile. Si tratta dell’ennesimo pasticcio nella programmazione degli interventi?