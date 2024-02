Sinopoli, fiamme da un’auto alla casa: madre e figli salvati dai carabinieri

Il provvidenziale intervento dei Carabinieri della Stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in servizio di pattugliamento notturno all’interno del centro abitato di Sinopoli, ha impedito che l’incendio – di natura ancora da accertare – che la scorsa notte ha distrutto un’auto parcheggiata davanti ad una abitazione al numero civico 14 della via San Vito e le cui fiamme si sono propagate al portone e ad una finestra al pianterreno, avesse gravi conseguenze per le tre persone che abitano al piano superiore, una signora di 85 anni che vive allettata e i suoi due figli che vivono con lei.

Intorno all’una e trenta di ieri mattina, nel corso del loro servizio notturno di pattugliamento, i Carabinieri della Stazione di Sant’Eufemia con il loro comandante Carmelo Orlando venivano attratti da degli alti bagliori che facevano supporre che fosse stato dato fuoco a dei cassonetti della spazzatura. Prontamente portatisi sul posto, hanno però dovuto constatare che i bagliori provenivano da una Fiat Punto che stava bruciando, interessando anche l’abitazione davanti alla quale era parcheggiata.