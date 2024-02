Bagnara Calabra, grossi massi e detriti franano sul sentiero di Monte Cucuzzo

Nei giorni scorsi, dalla montagna sopra il sentiero per raggiungere Monte Cucuzzo, si sono staccati due massi di grandi dimensioni e abbondanti detriti, che hanno invaso la stradina che solitamente viene percorsa da alcuni proprietari terrieri per raggiungere i propri terreni.

L’arteria colpita dalla frana è utilizzata dagli appassionati della montagna per raggiungere appunto il Monte Cucuzzo, denominato il “Gigante di Bagnara” per la sua imponenza.

«Negli ultimi anni – ci spiegano alcuni residenti – il sito è stato meta di numerosi escursionisti, con alcune associazioni cittadine impegnate nella promozione e valorizzazione del sentiero per Monte Cucuzzo, e con i volontari che si sono occupati della pulizia del sentiero e dell’installazione della segnaletica lungo il percorso. Nella zona si trovano i resti di una vecchia centrale idroelettrica e i ruderi di abitazioni abbandonate da anni».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio