Rifiuti a Reggio, slitta al 15 marzo il passaggio tra le società

Il debutto di Ecologia Oggi era atteso per oggi. L’accordo tra le parti sociali e la società era stato sottoscritto già lunedì. Ma come si temeva il passaggio di consegne slitterà di due settimane. Se tutto va bene. Troppi elementi lasciano pensare ad una proroga dell’ordinanza che impegna Teknoservice a garantire la continuità del servizio. Nonostante tutte le rassicurazioni arrivate dalla società lametina fino a ieri sera una serie di incognite rimanevano sospese. Intanto la sede logistica dove stamattina alle quattro i 332 lavoratori avrebbero dovrebbero presentarsi. Sede indicata dalla società negli immobili di un vecchio supermercato ad Arghillà che però non sono ancora stati adeguati. Mancano i locali degli spogliatoi. E quello per le donne? E poi il parco mezzi ancora inadeguato. Dei 160 camion necessari per eseguire la raccolta dei rifiuti nel territorio cittadino ne sono arrivati al momento circa un terzo. Un vero caos.

