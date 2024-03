Villa San Giovanni, affidata la direzione lavori delle pensiline pedonali dalla Stazione Fs agli imbarcaderi privati “Caronte&Tourist”

Prosegue l’iter amministrativo indirizzato ai lavori per la realizzazione di pensiline di protezione dei camminamenti pedonali tra la Stazione ferroviaria e gli imbarcaderi privati al porto di Villa San Giovanni.

Un recente atto pubblicato all’albo pretorio dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, infatti, riporta un ulteriore step in tal senso. Si tratta nello specifico dell’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il documento, a firma del commissario straordinario Antonio Ranieri, decreta dunque di procedere con l’affidamento diretto, appunto, per un importo complessivo di quasi 102 mila euro al costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti “Ingegna srl”.

I dettagli dell’intervento erano stati sviscerati a suo tempo, quando l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto aveva reso noto di avere pronto il progetto e nel contempo aveva fornito le relative informazioni rispetto a come l’opera sarà predisposta.