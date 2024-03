Gioia Tauro, codici rossi in Pronto Soccorso ma le ambulanze non arrivano

Momenti di estremo disagio, per fortuna – si poi è appreso – senza ripercussioni, si sono vissuti nella giornata di lunedì al pronto soccorso di Gioia Tauro, dove per uno strano scherzo del destino (che comunque, in un presidio che abbraccia una ampia utenza, non è remoto si verifichi) sono confluiti cinque pazienti bisognosi di essere presi in carico per accertamenti diagnostici, tra i quali, da quanto si è appreso, tre valutati come codice rosso e due in codice giallo; tra questi ultimi una paziente in attesa di trasferimento all’Ospedale di Polistena per una valutazione attraverso una tac encefalo, a seguito di un sospetto evento ischemico.

Un carico di lavoro per gli operatori del reparto di emergenza-urgenza del nosocomio cittadino, purtroppo non supportato dall’arrivo delle ambulanze per le quali alcuni dei pazienti hanno riferito di avere atteso per diverse ore.

Il disservizio è emerso a seguito della segnalazione inoltrata alla Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli, da parte di un familiare di uno dei cinque pazienti, che chiedeva supporto rispetto all’anomalia riscontrata, sulla quale la stessa Garante ha chiesto dapprima lumi al responsabile del “Giovanni XXIII”, il dottor Domenico Gaglioti, che ha confermato la criticità segnalata dall’utente.