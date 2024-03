Gioia Tauro, “Lirosi Autoservizi” licenzia e sospende la lunga percorrenza

S’inasprisce la vertenza Lirosi a Gioia Tauro. La situazione della società che espleta servizi di trasporto e storico simbolo del territorio della Piana sta precipitando. Adesso si sono materializzate le prime nefaste conseguenze della situazione di difficoltà dell’azienda: dieci giorni addietro sono state avviate le procedure di licenziamento di 11 dipendenti della “Lirosi Autoservice” che si occupa della manutenzione dei mezzi di trasporto aziendali per la contrazione delle attività.

A questo però si è aggiunto l’avvio di una seconda procedura di riduzione del personale perché venerdì scorso sono anche partite le lettere di licenziamento anche di ulteriori dodici dipendenti: si tratta degli autisti della divisione aziendale “Lirosi Linee”, che è quella che espleta i servizi di trasporto di lunga percorrenza in altre città d’Italia e fuori dai confini regionali. Il servizio quindi risulta temporaneamente sospeso, tanto è vero che anche dal sito aziendale non si riescono a prenotare i viaggi.

La comunicazione è arrivata prima alle organizzazioni sindacali e poi ai lavoratori. Alle parti sociali la proprietà ha comunicato le difficoltà economico-finanziarie a sostenere le attività di viaggio causate anche dalla contrazione della richiesta di trasporto e all’aumento dei costi per la manutenzione e per il rifornimento (da qui si collega la crisi del reparto di manutenzione).