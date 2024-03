Rifiuti a Reggio, stop all’isola ecologica. Domani sopralluogo ad Arghillà

Una corsa contro il tempo per procedere al passaggio di consegne. L’avvicendamento tra la Teknoservice e ed Ecologia oggi nella gestione dei servizi di igiene nella città dello Stretto si sta rivelando più complicata del previsto. Tanti gli elementi da “incastrare” non ultima la gestione dell’isola ecologica che da venerdì e fino al 17 marzo rimarrà chiusa.

Ma per ridurre al minimo i disagi all’utenza, il servizio di ritiro domiciliare degli ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sarà potenziato e sarà raggiungibile attraverso il numero 3425188852. Inoltre solo ed esclusivamente per le esigenze di smaltimento dei raee sarà possibile conferire anche direttamente all’isola ecologica gestita dalla cooperativa sociale Rom 1995 onlus. Come dire nei momenti di emergenza il Comune ricorre alle esperienze virtuose che negli anni hanno saputo tra mille difficoltà hanno dato prova di capacità ed efficienza lontani dal clamore mediatico.