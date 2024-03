Sanità a Palmi, a rischio chiusura il centro diurno “Emmanuele”

Il centro diurno “Emmanuele”, gestito dall’associazione di volontariato “Presenza” è a rischio chiusura. La storica struttura, di cui è presidente don Silvio Mesiti, attiva da oltre 25 anni sul territorio e che si occupa dell’assistenza agli adulti disabili, rischia di dover chiudere battenti dopo l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale. Lo scorso gennaio, a seguito di un sopralluogo della commissione nominata dall’Ambito territoriale sociale di Rosarno - Comune capofila dell’area di cui fanno parte anche Palmi, Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, San Ferdinando e Seminara - erano state sollevate una serie di prescrizioni relative alla verifica dei requisiti strutturali e gestionali della normativa vigente. Dodici i punti messi nero su bianco dalla commissione all’associazione Presenza da dover ripristinare secondo i requisiti previsti dalla normativa nel termine fissato per legge di 30 giorni. Trascorso questo termine, ieri è trapelata la notizia che sarebbe stato avviato il procedimento di revoca dell’accreditamento che dovrebbe concludersi il prossimo 4 aprile. Una situazione che, in caso di effettiva chiusura, avrà effetti sui circa 10 dipendenti che si troverebbero a rischio licenziamento e sia per quanto concerne gli utenti disabili, una ventina provenienti dalla Piana di Gioia Tauro, che andrebbero a perdere l’essenziale assistenza di cui usufruiscono.