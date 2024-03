Palmi, palasport e campi da tennis. Assegnati lavori per 4 milioni

L’iter per raggiungere l’obiettivo è stato lungo e non privo di contrattempi, ma alla fine pare che si sia giunti alla fine. Nella giornata di ieri, infatti, la Stazione unica appaltante metropolitana di Reggio Calabria ha assegnato i lavori per la costruzione dei tre campi da tennis nel quartiere San Giorgio di Palmi. Una buona notizia che si somma a quella dell’aggiudicazione dei lavori, avvenuta di qualche giorno fa, per il nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nello stesso quartiere, a poche centinaia di metri dai campi da tennis.

Si tratta di due opere pubbliche di grande grande importanza per la città di Cilea, che da qui ai prossimi due anni, secondo quanto impongono i dettami del Pnrr, dovranno essere portate a compimento. Trattandosi di lavori pubblici in Calabria, comunque, il condizionale è d’obbligo. Il capi da tennis, infatti, sorgeranno dove circa 30 anni fa doveva essere costruito un palasport. Lavori che non sono stati mai portati a compimento, nonostante i soldi spesi per la progettazione e le ditte che hanno lavorato nel cantiere.

I lavori dei tre campi da tennis, secondo quanto si legge nella determinazione della Suam, sono stati assegnati alla “Prom. Edil Di Stefano Giorgio” di Partanna, società della provincia di Trapani. All’apertura delle buste, la società siciliana è quella che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, con il 28% di ribasso. La stessa azienda che qualche giorno fa si era aggiudicata i lavori del nuovo palazzetto dello sport. Come prevede la legge, le aziende non vincitrici nelle prossime due settimane potranno fare ricorso al Tar di Reggio Calabria. Superata quella data, l’assegnazione dei lavori diverrà ufficiale e si potrà aprire i due cantieri.

Per quanto riguarda le cifre, per quanto riguarda il palasport è previsto un investimento di 2 milioni e 300mila euro di investimento. Più o meno la stessa cifra che impiegata per i campi da tennis di fronte alla Casa della cultura.