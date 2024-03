Reggio, piste ciclabili: spunta un nuovo caso in via San Giuseppe

Ormai è caccia alle strisce. Il caso delle piste ciclabili si allarga? In via San Giuseppe qualche isolato prima dell’incrocio con il viale Calabria nella notte tra mercoledì e giovedì è stata realizzata una nuova “ segnaletica” orizzontale che ha subito allarmato i cittadini.

Il tracciato di quella che pare essere una pista ciclabile è stato disegnato proprio accanto a dei nuovi parcheggi. Operazione che non solo solleva più di una perplessità rispetto alla riduzione della corsia (adesso ci passa solo una macchina a stento) ma accende di nuovo la polemica. Si perché dopo gli orrori di via De Nava e non solo, il primo cittadino infuriato aveva annunciato sui social che l’operazione si sarebbe fermata. In attesa di verificare le responsabilità dello “scempio” e di rimodulare il progetto era stato assicurato che la realizzazione tanto delle piste ciclabili che delle bike line si sarebbe fermata. E invece sono stati tracciati nuovi percorsi. Una vera sorpresa. Anche alla luce delle segnaletica realizzata al Parco Lineare Sud dove le strisce delimitano un’area pensata come isola pedonale, con tanto di tappeto, sotto i murales e i nuovi parcheggi le opzioni non sono molte: si disattendono le disposizioni della politica, o l’esecutivo ha cambiato idea?