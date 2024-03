Rifiuti a Reggio, verso un percorso condiviso

L’obiettivo è condiviso: tutelare i livelli occupazionali e garantire alla città un servizio efficiente. Le parti sociali e il Comune riannodano il dialogo. Nel corso di un partecipato incontro a Palazzo San Giorgio attorno allo stesso tavolo: i il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti e ed i rappresentanti delle forze sindacali dei lavoratori: sul tappeto il passaggio dei servizi di igiene tra la Teknoservice ed Ecologia Oggi. Alla riunione, richiesta dalle forze sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel, la segretaria generale Antonia Criaco, il dirigente del aettore Domenico Richichi ed il funzionario Paolo Spanò.

L'incontro ha consentito un focus approfondito sulla delicata fase di transizione che il servizio sta affrontando in questi giorni con il passaggio dal precedente gestore alla nuova società designata. L’idea, o meglio la richiesta partita dai rappresentanti dei lavoratori è quella di istituire un tavolo tecnico per affrontare insieme (alle due società coinvolte nel passaggio di consegne) tutti gli aspetti di questa delicata fase. Non a caso è stato calendarizzato, pare per la prossima settimana, il sopralluogo congiunto alla sede scelta dalla società subentrante. Elemento da cui scaturirà una data meno approssimativa per il passaggio visto che il primo marzo è stata fumata nera. Potrebbe essere il 17 visto che quella data è stata indicata per la riapertura dell’isola ecologica.