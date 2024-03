Colombia, arrestato il boss dei narcos El Zar in affari con la 'ndrangheta

Un boss colombiano del cartello di Medellin, in affari con la 'ndrangheta e la mocro maffia, la mafia marocchina, è stato arrestato nel suo Paese grazie a una operazione congiunta della polizia nazionale e di quella spagnola.

Si tratta di Julio Andres Murillo Figueroa, 49 anni, che è ritenuto essere il diretto referente delle operazioni del cartello in Europa e dei contatti con le organizzazioni mafiose calabrese e marocchina, secondo la polizia spagnola. La cocaina diretta alle due organizzazioni transitava per il porto belga di Anversa e il porto olandese di Rotterdam. La polizia colombiana riferisce che Figueroa, conosciuto con il soprannome di El Zar e con quello di H-1, era il principale fornitore di Jonas Sture Falk, il cosiddetto «Pablo Escobar svedese». Nel febbraio scorso le autorità spagnole hanno sequestrato otto tonnellate di coca in arrivo dal Suriname e altre nove e mezza ne sequestrarono ad agosto scorso provenienti dall’Ecuador.