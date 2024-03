Controlli a Reggio, fermati quattro ambulanti. Sequestrati 40 chili di merce

Nell’ambito di specifici servizi disposti dal comandante Zucco, la Polizia Locale di Reggio nei giorni scorsi ha svolto numerose attività ispettive in materia di polizia commerciale ed amministrativa.

Durante i controlli, sono stati scoperti quattro venditori ambulanti non in regola. Per due di loro, privi completamente dei titoli autorizzativi e dei certificati di tracciabilità della merce alimentare messa in vendita anche in spregio alle norme igienico sanitarie (cassette di frutta e verdura a diretto contatto con il suolo), sono scattati i sequestri. In totale sono state comminate circa 14.000 euro di sanzioni e sequestrati 40 chili di merce alimentare (immediatamente distrutta).

Sempre nell’ambito dei predetti servizi, estesi anche in orari notturni e serali, sono stati sorpresi due locali del centro a svolgere spettacoli musicali senza le prescritte autorizzazioni di legge. Nella fattispecie i titolari dei locali sono stati sanzionati e deferiti amministrativamente all’autorità comunale competente per i provvedimenti conseguenti.

I servizi, attesa la particolare rilevanza dei fenomeni, continueranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni.