Gambarie, una domenica all'insegna della neve solo per i pedoni salendo sul monte Nardello

Gambarie prova a vivere un fine settimana all'insegna della natura e della neve. La coltre bianca caduta è poca in questo inverno così particolare dal punto di vista atmosferico. Il sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte, Francesco Malara, invita i turisti a vivere lo spettacolo della montagna in questo penultimo fine settimana d'inverno

"La neve non è un semplice evento metereologico, ma un gradito mantello candido che porta bellezza, gioia e divertimento. Quest anno è stata poca ed adesso è insufficiente a consentire di sciare in sicurezza. Comunque per utilizzarla al meglio possibile:

Domani, domenica 10 marzo la neve sarà godibile esclusivamente dai pedoni facendo una mini gita in cima ai 1.850 mt di Monte Nardello. Si potranno portare anche i bambini a vederla, a toccarla e prendere un po' di sole ad alta quota e contemporaneamente si potranno ammirare le navi attraversare il blu del nostro Stretto".