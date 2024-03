Pallottole al giornalista Klaus Davi Disposte: perquisizioni. Non si ferma l'indagine della Procura

Passi avanti nelle indagini su chi ha posizionato una busta contenente pallottole indirizzata a Klaus Davi. Secondo la testata “Spot and web” è stata effettuata una perquisizione presso l'abitazione di un giovane reggino che risiede a pochi metri della scuola Carducci, zona Tremulini, dove sono stati rinvenuti una busta con un proiettile il 26 settembre 2023 indirizzata al noto giornalista e rinvenuta da una bambina di sei anni.

La perquisizione - secondo Spot and Web - è stata effettuata dalla Polizia giudiziaria, dove sono state trovate delle armi di tipo sportivo ma modificate in alcune parti proprio per diventare armi vere. Ecco alcune armi ritrovate tra cui sembrerebbe una Mitragliatrice Airsoft modificato nella parte finale originariamente munita di tappo di colore rosso e relativo caricatore privo di cartucce rinvenuto nel sottoscala dell'abitazione del soggetto, nonché alcune bombe carta artigianali di colore rosso rinvenute nel sottoscala di pertinenza dell'abitazione del soggetto altre 2 bombe carta artigianali di colore rosso con miccia combusta e dall'alto potenziale lesivo rinvenute in via Mattia Preti.

Le indagini proseguono per verificare collegamenti con i proiettili recapitati a Klaus Davi e a chi appartengano questi oggetti.