Rosarno, piantati due ulivi bianchi dopo il taglio e l'incendio delle piante dell’Azienda agricola dell’imprenditrice Patrizia Rodi

In un clima di festa, stamattina, nella tenuta di contrada Badia a Rosarno, l’imprenditrice Patrizia Rodi e Leandro Caccamo, presidente dell’organizzazione produttori Pianagri, hanno piantato simbolicamente due ulivi bianchi al posto di quelli incendiati e tagliati, la settimana scorsa. Dalla stessa tenuta è arrivato l’appello della Rodi, la quale subisce, ormai da anni, una escalation di atti intimidatori, che minacciano la sua azienda agricola e la sua stessa incolumità. L’imprenditrice ha deciso di rompere il silenzio per incoraggiare gli altri imprenditori che subiscono atti intimidatori come lei, a parlare.

«Lunedì mattina alle 7 saremo qui a lavorare – ha scandito la Rodi- Noi abbiamo scelto di andare avanti con il sorriso, abbiamo deciso di farci sentire per aiutare la gente che subisce a parlare, a non scegliere la via del silenzio, la cosa più importante è che le società che vengono colpite comincino a parlare, per depotenziare chi compie queste azioni. Non si deve far altro. Non ho più i miei due ulivi secolari ma fra 400 anni avremo gli ulivi sacri piantati oggi».