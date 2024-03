Dal Belgio all'istituto "Gemelli-Careri" di Oppido e Taurianova: studenti scoprono le bellezze della Calabria

Tappa obbligata: la visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria, alla “scoperta” dei celeberrimi Bronzi di Riace, davanti alla maestosità dei quali la reazione è stata di affascinato stupore e meraviglia. Particolarmente interessante l’incontro, presso la Casa della Cultura, con l’Associazione no profit “Guardia Faunistica Ambientale” che, sempre in prima linea, si occupa dell’assistenza allo sbarco dei migranti, prestando loro i primi aiuti e provvedendo poi a ospitarli nei centri di accoglienza.

La lavorazione del bergamotto, trasformato in tabacchiere, roselline profumate, fragranze e delicate saponette naturali, nonché la visita alla Fattoria della Piana, all’avanguardia per l’utilizzo di forme alternative nella produzione di energia e per la trasformazione e la realizzazione dei prodotti caseari, hanno entusiasmato gli ospiti belgi, molto sensibili alla questione ambientale, tanto da illustrare a scuola le avanzate politiche adottate in tal senso dalla loro Nazione.

Le attività, ovviamente, riguardano anche la didattica tradizionale: i discenti belgi partecipano insieme ai loro “compagni” italiani alle lezioni in classe e a tutte le molteplici attività che caratterizzano i percorsi curriculari dell’Istituto. Il formativo scambio interculturale prosegue con entusiasmo e intensa partecipazione, nella consapevolezza che il Gemelli Careri è aperto alle innovazioni e alla cultura europea, per formare gli alunni ad una attiva cittadinanza europea.