Gioia Tauro, i sindacati: nessun licenziamento di autisti della “Lirosi Autoservizi”

«Nessun licenziamento ha interessato la Lirosi Autoservizi, che per contratto di servizio con la Regione Calabria opera in ambito del trasporto pubblico locale nel territorio della Piana di Gioia Tauro, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza Università. L’azienda in atto si trova in gestione tecnico-giuridica affidata ad un amministratore giudiziario e non è interessata a indirizzi di licenziamenti, garantendo quotidianamente l’ordinaria gestione dei servizi di trasporto regionali».

A dichiararlo con una nota ufficiale le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti in merito alla vertenza che riguarda le aziende Lirosi, evidenziando che le condizioni di criticità amministrativa che hanno determinato per un congruo numero di lavoratori i conseguenti licenziamenti («per i quali – rimarcano – nulla si è potuto fare, per chiusura delle attività per più motivi, certamente opinabili dal punto di vista sindacale ed espresse nelle sedi d’incontro») hanno interessato tre delle quattro aziende facenti capo al gruppo “Lirosi” ognuna con indirizzo amministrativo proprio, identificate in “Fin Lir”, azienda che svolgeva il front office e le biglietterie; “Lirosi Linee”, servizi di linee interregionali; “Lirosi Service, servizi di officine manutenzione.