Velisti tedeschi salvati dalla Guardia costiera di Reggio Calabria

Due velisti tedeschi sono stati soccorsi e tratti in salvo dalla Guardia costiera a circa 80 miglia a sud di Capo Spartivento a causa di un’avaria al timone. I due diportisti, che navigavano a bordo di uno sloop di circa sedici metri, hanno lanciato l’Sos per le proibitive condizioni meteo marine, con onde alte due metri. I soccorsi sono stati immediati, diretti dalla Guardia costiera di Reggio Calabria, che ha inviato sulle coordinate segnalate dai due velisti un pattugliatore in servizio nel porto di Roccella Jonica e dirottando, contestualmente, sul posto una nave mercantile presente nelle vicinanze.

A causa delle pessime condizioni del mare, le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e si sono positivamente concluse con il trasbordo dei due diportisti sulla motovedetta della Guardia costiera, che ha raggiunto successivamente il porto della Locride. L’attività operativa di ricerca e soccorso (SAR) è assicurata 'h24' dalla Guardia costiera in qualsiasi condizione meteo marine con i propri mezzi aeronavali e oltre i limiti delle acque territoriali, per una superficie di 500 mila chilometri quadrati di mare.