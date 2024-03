Aeroporto di Reggio, devono decollare più voli per Roma e Milano

«La notizia di pochi giorni fa dell’attivazione, da giugno a settembre, del quarto volo di Ita Airways da Lamezia verso Fiumicino, è una risposta alla sempre più crescente domanda degli utenti che chiedono collegamenti diretti da e verso la Calabria rispetto alle più importanti città italiane, ma non può ritenersi una soluzione esaustiva. È necessario intensificare pure i collegamenti da e per Reggio Calabria quantomeno su Milano e Roma», dichiara Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia.

«Non si tratta di alimentare campanilismi inutili – continua Foti – ma di guardare i dati di fatto. La Città Metropolitana di Reggio è la più popolosa della regione, senza dimenticare il fatto che l’aeroporto è volano per lo sviluppo di tutta l’area integrata dello Stretto, con un bacino potenziale di oltre 1 milione di passeggeri. È chiaro che un solo volo al giorno per Roma e Milano non può soddisfare le esigenze del territorio, ed è inaccettabile anche per chi deve spostarsi per motivi di lavoro o di salute. A oggi, inoltre, gli unici collegamenti con Roma e Milano hanno orari scomodi che non consentono, ad esempio, di partire dalla Capitale e rientrare in giornata. Sono sorpreso e rammaricato, che nessun rappresentante istituzionale dell’area reggina evidenzi questa emergenza».