L’autobus per Gerace non passa... turisti a casa

Turisti “fai da te”? Con l’autobus? Ahiahiahiahiahi... Il tormentone di un vecchio spot sarà tornato in mente a una decina di turisti che ieri mattina hanno atteso invano l’arrivo del bus della compagnia che gestisce in regime di sostanziale monopolio il trasporto su gomma nella Locride. Il programma dei visitatori, redatto sulla scorta degli orari pubblicati sul sito ufficiale della compagnia, prevedeva l’arrivo alla stazione di Locri in treno e poi la coincidenza per Gerace. Giunti a Locri poco dopo le 10,30, i turisti (provenienti dalla zona nord della Riviera dei Gelsomini) hanno fatto un giro tra piazza dei Martiri e la parte centrale del lungomare, raggiungendo il piazzale antistante la stazione intorno alle 11,15. Il tempo di rifiatare e attendere l’autobus che, con partenza prevista alle 11,30, li avrebbe portati a Gerace, dove alle 11,55 sarebbero scesi all’incrocio con la chiesa di San Francesco: l’ideale per visitare in lungo e in largo la città.