Condofuri, aggressione a un consigliere: assolto l’ex sindaco Iaria

Finisce con l’assoluzione il processo di primo grado che vedeva l’ex sindaco, Tommaso Iaria, rispondere di aggressione nei confronti di Bruno Maisano. La sentenza è stata emessa neri giorni scorsi dal giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria, Ursula Ripepi. L’assoluzione è stata disposta con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Entro i prossimi 90 giorni verranno depositate le motivazioni.

L’episodio in questione risale al mese di novembre 2016, quando Iaria e Maisano erano entrambi consiglieri di minoranza. Davanti alla delegazione municipale i due si ritrovarono a discutere, con Maisano che denunciò di essere stato aggredito riportando, a seguito di una caduta a terra, la frattura al polso. Secondo quanto stabilito dal giudice i fatti sono andati diversamente, tanto che a danno di Iaria non è stata ravvisata alcuna responsabilità nell’accaduto. A sentenza emessa, Iaria che oggi, candidato con la lista “Rilanciamo Condofuri”, è tornato a occupare il ruolo di consigliere comunale di minoranza, esprime la soddisfazione di essere stato riconosciuto innocente.