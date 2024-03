Omicidio Morelli al rione Marconi di Reggio, concluse le indagini preliminari

Chi avrebbe materialmente sparato per uccidere (Damiano Bevilacqua, difeso dagli avvocati Giuseppe Barbuto, Antonino Foti e Maurizio Nucci), chi avrebbe fatto da autista (Saverio Bevilacqua, difeso dagli avvocati Alberto Marrara e Basilio Pitasi), il fratello e la cognata della vittima (Vito Morelli, difeso dagli avvocati Fabio Tuscano, Giacomo Iaria e Antonio Managò; e Letizia Bevilacqua, difesa dall'avvocato Pasquale Costantino) per aver rispettivamente tentato di vendicare il delitto e tentato di cancellare le prove sulla “scena del crimine”. La Procura ha chiuso le indagini preliminari sull'omicidio di Nino Morelli, il giovane rom rimasto ucciso per essere capitato nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, all'apice di un violento scontro in famiglia, nel pomeriggio dell'11 maggio 2023 davanti le palazzine dei rioni Marconi e Cusmano.

