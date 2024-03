Progetto BiodiverCity a Reggio Calabria, s'insedia il Comitato di indirizzo

Con l’insediamento del Comitato di indirizzo, la Città metropolitana di Reggio Calabria avvia il progetto BiodiverCity , inserito nel contesto del Piano Urbano Integrato ‘Aspromonte in città’, e realizzato nell'ambito della convenzione tra Palazzo Alvaro e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nello specifico ad essere coinvolti sono il dipartimento PAU, con il laboratorio L.A.Stre-Laboratorio Integrato dell'Area dello Stretto per lo sviluppo del Territorio, e il dipartimento di Agraria, con il Laboratorio Mecc Agr. Tra gli invitati anche rappresentanti dell’ordine degli architetti, ingegneri, un delegato dell’ordine degli agronomi, ordine dei geologi, un delegato del partenariato socioeconomico e un delegato dell’Istituto nazionale di urbanistica.

Tra le finalità di BiodiverCity l’Ente metropolitano vuole garantire un riconoscimento, anche normativo, alle aree verdi e alle formazioni vegetali dell’ecosistema urbano che svolgono un ruolo fondamentale nell’implementazione dei servizi ecosistemici e nel migliorare la qualità della vita e il benessere degli abitanti. Si registra quindi l’applicazione della l.r. 7/2024, in materia di valorizzazione delle aree verdi. "Il progetto – ha aggiunto il consigliere Fuda - intende rafforzare e guidare questo processo anche verso un obiettivo di ri-attivazione sociale e culturale, con la realizzazione di un laboratorio permanente, l’UrbanLab BiodiverCity, per il coordinamento e l’indirizzo delle attività progettuali, la sperimentazione di azioni trasformative e rigenerative delle città, con incontri formativi per progettisti e addetti al verde pubblico, eventi di comunicazione e partecipazione".

"Il progetto BiodiverCity – ha affermato Fuda - si inserisce nel contesto del Piano Urbano Integrato ‘Aspromonte in città’, finanziato, con 300 mila euro, dall’investimento 2.2 Missione 5, Componente 2 (M5C2) del Pnrr con il quale la Città metropolitana ha avviato un processo di transizione mirato alla realizzazione di città verdi, sostenibili, inclusive e smart, caratterizzate da una forte componente di verde progettato, introducendo naturalità diffusa e favorendo il recupero e la tutela della biodiversità anche in ambito urbano. E’ l’unica attività immateriale rispetto agli altri interventi previsti nell’area territoriale metropolitana".

Il progetto di ricerca BiodiverCity, inoltre, è avviato con convenzione in Accordo quadro di collaborazione con l’ateneo reggino per lo svolgimento prioritario di tre attività: coordinamento e indirizzo delle fasi di attuazione dei progetti legati sia ai progetti già avviati (Aspromonte in città), sia alle opportunità future; sperimentazioni e ricerca di indicatori misurabili per la certificazione DNSH (Do No Significant Harm); predisposizione progetti e proposte e linee di indirizzo, attività di formazione di figure d’eccellenza.

Fanno parte del Comitato di indirizzo: Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria; Salvatore Fuda, consigliere metropolitano delegato per l’Ambiente; Pietro Foti, dirigente del competente settore 10 della Città metropolitana; Giandomenico Gangemi, rup dell’intervento BiodiverCity; Tommaso Manfredi, direttore del dipartimento PAU; Bruno Bernardi, responsabile del laboratorio di Meccanizzazione agricola e alimentare; Antonio Taccone, tesponsabile del Laboratorio L.A.Stre (Laboratorio integrato per l’Area dello Stretto per lo sviluppo del territorio); Concetta Fallanca, responsabile dell’Accordo per l’Università.

Le competenze multidisciplinari del gruppo di lavoro, hanno specificato i rappresentanti universitari, concorreranno all’elaborazione efficace di un approccio ecosistemico innovativo che porti a concepire il sistema naturalistico ambientale quale indispensabile alla vita dei territori metropolitani e indirizzi, di conseguenza, le progettualità in atto e future per il territorio della Città metropolitana e ne guidi il comportamento ecosostenibile.