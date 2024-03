Reggio, piani terapeutici sbloccati ma solo per dermatologia

Finalmente i piani terapeutici vengono prescritti anche dai medici specialisti convenzionati degli Ambulatori Territoriali ed i pazienti si possono curare in modo semplice ed immediato. Almeno quelli per la dermatologia. Chi, invece, soffre di altre patologie per le quali serve la compilazione del piano deve ancora aspettare tra le “onde” della sanità perché, sembrerebbe che l’Asp ancora non ha inviato gli elenchi necessari alla Regione per le autorizzazioni di medici convenzionati e di Ambulatori Territoriali.

Intanto i pazienti dermatologici festeggiano e mentre ringraziano le colonne di questo giornale per aver sposato la causa. Riconoscono il ruolo prezioso dell’informazione: «Senza di voi la nostra voce non avrebbe raggiunto nessuno. La vostra presenza ci ha dato speranza e ci ha fatto vincere la solitudine». Ringraziamenti anche al Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli, al dirigente del Settore dell’Assistenza Farmaceutica della Regione, Rita Francesca Scarpelli e all’Asp per aver inviato, quest’ultima, gli elenchi della dermatologia necessari per la nuova autorizzazione.