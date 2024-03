“Tuo nipote ha urgente bisogno di soldi”, sventata truffa agli anziani a Bagnara Calabra

Sempre il medesimo e collaudato stratagemma. Prima la telefonata all’anziana vittima e, fingendosi carabinieri o avvocati, raccontavano di aver ricevuto da parte di un suo familiare la richiesta di chiamare per ottenere dei soldi. Questo familiare, generalmente figlio o nipote, arrestato dopo un incidente con feriti, avrebbe avuto urgente bisogno di denaro per coprire le spese legali e la cauzione. Il centralinista teneva la vittima al telefono tutto il tempo necessario, nel mentre che questa racimolava tutto il denaro e anche i gioielli custoditi in casa, impedendo a chiunque di interferire. A quel punto, invitato il malcapitato a portarsi sull’uscio dell’abitazione, entrava in scena il complice che si faceva consegnare i soldi.

Ma questa volta qualcosa ai truffatori è andato storto. I carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra sono riusciti ad arrestare in flagranza due ventenni napoletani.

Un’anziana donna, che aveva appena ricevuto la solita telefonata dai malfattori e non aveva abboccato, ha allertato i carabinieri che si sono recati nella zona e hanno rintracciato i due ventenni, già pronti a prelevare il denaro in casa di una seconda ignara vittima, un’altra anziana donna, che stavolta stava per consegnare la somma di 12mila euro.