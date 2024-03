Polistena, all’ospedale riprendono le operazioni con il ritorno degli anestesisti del Gom

Da oggi i medici anestesisti del Gom riprenderanno la loro collaborazione col blocco operatorio dell’ospedale Spoke di Polistena. Ciò vuol dire che potranno riprendere, dopo quasi due settimane di stop, gli interventi programmati dai vari reparti dell’ospedale.

A comunicarlo ieri pomeriggio sono stati i soci fondatori del Comitato spontaneo a tutela della salute, i quali, però, precisano: «Per noi è un fatto normale, quindi proseguiremo la nostra azione di vigilanza e reazione». Proprio il Comitato spontaneo a tutela della salute sorto nel luglio 2022 e fondato da Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Marcello Cordiano e Francesco Nasso, sabato mattina si era reso protagonista di un sit-in e volantinaggio, organizzato in soli due giorni, davanti all’ingresso del “Santa Maria degli Ungheresi”.

Il Comitato è stato costretto a ritornare a protestare per l’assenza, a partire dal 1. marzo, proprio dei giovani medici anestesisti provenienti dal Gom, da otto mesi senza retribuzione per il servizio extra svolto nel blocco operatorio di Polistena, con il conseguente rinvio a data da destinarsi di tanti interventi programmati dai vari reparti dell’ospedale Spoke di Polistena. Con i pochi anestesisti rimasti, si è cercato di garantire le sole emergenze-urgenze.