Proroga delle concessioni degli ambulanti, il Comune di Reggio vince al Tar

Il Comune di ha fatto «buon governo dei principi euro-unitari che impongono alla Pubblica amministrazione l’obbligo di disapplicare l’art. 181 co. 4 bis D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020) in quanto contrastante con una normativa comunitaria “self-executing” (art. 12 della Direttiva n. 106/2003 cd. “Bolkestein”), la cui efficacia si estende per analogia anche alle concessioni di aree demaniali destinate al commercio pubblico». Con queste motivazioni il Tar di Reggio Calabria ha rigettato, in sede cautelare, il ricorso dell’Ana-Ugl Calabria e di un commerciante del settore ambulanti contro la determina dirigenziale n. 7107 del 29 dicembre 2023 adottata dal dirigente del settore Sviluppo economico del Comune e riguardante la proroga della validità delle concessioni per il commercio su posteggio in aree pubbliche, in scadenza al 31 dicembre 2020.

L’Ana-Ugl ed il commerciante lamentavano la mancata applicazione del D. L. 34/2020 nella parte in cui la stessa prevedeva un rinnovo per dodici anni (fino al 2032) delle concessioni di posteggio dedicate al commercio su aree pubbliche.