Casa di riposo "degli orrori" a Gallico: la Procura di Reggio chiama in aula 30 testi

In Tribunale da domani per fare luce sulla presunta gestione irregolare e non trasparente della residenza per anziani “Domus Aurea Santa Rita” di Gallico Marina, sottoposta a sequestro dopo un'ispezione dei Carabinieri del Nas. Una vicenda che vede sul banco degli imputati i coniugi e gestori della casa di riposo, Luigi Moragas (56 anni) e Mariangela Di Benedetto (39 anni): entrambi rispondono, secondo le conclusioni degli inquirenti, dell'abbandono di trentuno ospiti «tutte persone incapaci, per malattia di mente e/o di corpo e per vecchiaia, di provvedere a sé stesse, e delle quali avevano la custodia e dovevano avere cura. In particolare costringevano questi ultimi a vivere nelle seguenti condizioni: tutti gli spazi della struttura versavano in un profondo stato di degrado, incuria e disordine e in pessime condizioni e sanitarie».

Per sostenere questa accusa la Procura, che ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato, chiamerà a deporre 30 testimoni: tra i citati gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, e gli esperti del Nas, che hanno condotto le indagini per rispondere alle domande delle parti «su quanto a conoscenza in merito ai fatti di cui all'imputazione, epoca e modalità di realizzazioni» e «sul contenuto della nota informativa di esito indagini».