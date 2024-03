Dal Reggino le immagini di una strada invasa dai rifiuti

"Nonostante denuncia già presentata nel mese di luglio 2022 presso il Comando provinciale dei Carabinieri forestali di Reggio Calabria - segnala un cittadino - permane la grave ed indecente situazione di illegalità in cui versa la strada di collegamento Riparo Vecchio - Cannavò - Sala di Mosorrofa (tra l'altro in prossimità di una curva), totalmente invasa da rifiuti di ogni tipo, che con l'arrivo del maltempo non fa altro che aggravarsi e mettere a serio rischio l'incolumità dei cittadini (incidenti automobilistici in particolare)".



Una preoccupazione che si traduce anche in un allarme ambientale, per i danni che discariche a cielo aperto di questo tipo possono provocare. E una speranza "nelle istituzioni, affinché vengano presi al più presto, onde evitare conseguenze ben più drammatiche, i dovuti provvedimenti che tendano non solo al ripristino del decoro dell'area appena indicata (di cui allego foto), ma anche e soprattutto di porre in essere quelle misure preventive che consentano di porre fine una volta per tutte di impedire ex ante e punire, così come previsto dalla legge, i responsabili".