Reggio,controlli dei carabinieri ad ampio raggio: denunciate 5 persone per furto di energia elettrica e detezione irregolare di armi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio a largo raggio teso ad imprimere maggiore incisività in termini di prevenzione e repressione dei reati perpetrati in tutto il centro cittadino. In modo particolare, l’attenzione delle numerose pattuglie impiegate è stata indirizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi, di illecita fruizione di energia elettrica nonché delle violazioni delle norme del codice della strada.

In particolare, in località Mosorrofa, i militari dell’Arma hanno denunciato quattro persone, di età compresa tra i 40 ed i 60 anni, per furto di energia elettrica - perpetrato mediante allacci abusivi alla rete pubblica - ed un uomo di 45 anni per irregolare detenzione di un fucile all’interno della propria abitazione.

Nell’ambito del controllo alla circolazione stradale sono state controllate più 50 vetture e identificate oltre 70 persone. Tra le sanzioni elevate al codice della strada, vi è stato anche un fermo amministrativo di un’auto in quanto non coperta dalla prescritta revisione.

Il servizio si inserisce nell’alveo di una più larga attività di contrasto a situazioni di illegalità sul territorio e di certo contribuisce attivamente alla libera fruizione di alcuni luoghi pubblici. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane sempre con lo stesso fine: prevenire e reprimere i reati in genere nonché ridurre le infrazioni al codice della strada e sensibilizzare gli automobilisti ad una maggiore attenzione quando si è alla guida.

Con riferimento ai predetti deferimenti, trattandosi di provvedimenti in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.