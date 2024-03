Bruno Gioffrè, il broker della droga e i "ponti" di cocaina tra San Luca e Messina: scovato nella casa dei parenti

L’indagine

Era un gruppo parecchio numeroso, che contava una cinquantina di affiliati. Una «articolata associazione criminale, con base logistica a Giostra», scrisse all’epoca la gip Tiziana Leanza nell’ordinanza di custodia cautelare. Che era dedita alla «gestione di un imponente traffico di sostanza stupefacente di varia natura», destinata da un lato allo spaccio “al dettaglio”, dall’altro all’approvvigionamento di reti di distribuzione in mano a grossi acquirenti finali. Cocaina, hascisc, marijuana non mancavano mai al gruppo, che era caratterizzato da un rilevante «dinamismo operativo». Sotto il profilo economico-finanziario, le indagini della Finanza permisero di documentare per parecchi indagati la disponibilità di beni mobili e immobili in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e al tenore di vita. Ragion per cui la gip Tiziana Leanza dispose contestualmente agli arresti nel dicembre del 2022 il sequestro di unità immobiliari, autoveicoli e motoveicoli, per un valore complessivo stimato di circa 500mila euro. Sequestri che a conclusione dell’udienza preliminare, ieri, sono stati confermati con la confisca dalla gup Misale.